Profiel: Anneke Grönloh kreeg als tieneridool al platina platen

De zangeres brengt haar eerste levensjaren door in een jappenkamp in het door de Japanners bezette Nederlands-Indië. Haar vader, die in het Nederlandse leger zit, wordt al voor haar geboorte geïnterneerd.

Pas na de bevrijding van Nederlands-Indië ziet Anneke haar vader terug. Het gezin wordt herenigd en vertrekt naar Nederland, waar ze verblijven in het Noord-Brabantse Grave.

Grönloh trad op met Peter Koelewijn & The Rockets

De zangeres groeit op in Eindhoven en begint al op de middelbare school met zingen. Op het Gemeentelijk Lyceum leert ze zanger Peter Koelewijn (Kom van dat dak af) kennen en samen treden ze op, ook onder begeleiding van Koelewijns band The Rockets. Ze geeft optredens in Nederland en België met het orkest van Jos de Mol en The Skyliners, waarbij ze onder meer jazz- en rock-'n-roll-nummers zingt.

Grönloh breekt in 1959 door na haar winst in de talentenjacht Cabaret der Onbekenden. De zangeres wint hiermee een platencontract en brengt onder dit label haar eerste hit uit: Ma, He's Making Eyes At Me. Dit nummer wordt een hit in het buitenland en in Nederland wordt het lied een succes onder de titel Ma, hij wil zo graag een zoen. Ze wordt voor de opnames begeleid door Koelewijn.

Groot succes in Singapore en Maleisië

De zangeres komt later onder contract bij het label Phonogram van Philips (inmiddels bekend onder de naam Universal Music). Haar eerste single die zij bij deze platenmaatschappij uitbrengt, is het nummer Asmara, een Maleis lied. Het wordt geen hit in Nederland, maar gooit wel hoge ogen in Singapore, Maleisië en Indonesië, waar ze een nummer één-hit scoort, die een gouden plaat oplevert.

Vanwege dit succes vertrekt Grönloh naar Singapore en Maleisië voor een tournee. De zangeres maakt voor het Nederlandse publiek nummers als Trui, trui, slobbertrui, bedoeld voor de tienerdoelgroep. In 1961 wordt dit haar eerste grote hit in Nederland.

Nummers als Boerong kaka en Nina Bobo worden in 1962 hits in Singapore en Maleisië. De liedjes staan maandenlang op de eerste plek in de hitlijsten en leveren gouden platen op. Als gevolg hiervan treedt Grönloh op in grote concertzalen, samen met het Nederlandse duo The Blue Diamonds, die ook populair zijn in deze Aziatische landen.

Zangeres zet record neer dat pas 55 jaar later wordt gebroken

In 1962 doet de zangeres mee aan het Songfestival van Knokke, waar ze haar nieuwe single Brandend Zand voor het eerst ten gehore brengt. Het nummer is een Nederlandse bewerking van het van originele Duitstalige nummer Heisser Sand en geschreven door Johnny Hoes. Vanuit het niets komt het nummer binnen op de nummer één-positie in de Muziek Parade, waar het deze positie twee maanden lang bezet. Haar opvolgende single Paradiso neemt de hoogste plek in deze hitlijst over en blijft daar vier maanden lang staan.

In de hitlijst van muziektijdschrift Platennieuws, een destijds leidende hitlijst die inmiddels niet meer bestaat, bezet Brandend Zand twee weken de eerste plek en opvolger Paradiso vervolgens zestien weken. Hiermee zet Grönloh een van haar grootste muzikale prestaties neer.

Grönloh ontvangt gouden en platina platen voor de twee populaire singles en het zorgt ervoor dat de zangeres uitgroeit tot Nederlands eerste tienerster en popidool. Ondertussen scoort ze ook een grote hit met Nina Bobo, dat in Singapore een gouden plaat oplevert en bijna zeven miljoen keer wordt verkocht. Het geldt als haar grootste internationale succes.

Vertaling Brandend Zand overwogen als Maleisisch volkslied

De nummers Soerabaja, Cimeroni, Wladimir en Da doe ron ron zijn haar volgende successen die op de eerste plek in de hitlijsten belanden en ook beloond worden met gouden platen, in totaal vijf binnen tien maanden. Met dit record wordt de zangeres opgenomen in het Guinness Book of Records.

Ondertussen vergaart Grönloh ook meer bekendheid in Duitsland, nadat zij een Duitse versie opneemt van het liedje Cimeroni. Het nummer wordt een hit en levert de zangeres optredens op in grote shows van presentatoren als Vico Torriani en Peter Weck.

Na het uitroepen van de nieuwe republiek Maleisië, waar ook Engels de voertaal is, neemt Grönloh een Engelstalige versie op van Brandend Zand, getiteld Oh Malaysia. Het nummer wordt een hit, beloond met een gouden plaat en er wordt ook overwogen om het te gebruiken als volkslied van de republiek.

Populariteit piekt in 1963

Haar populariteit zorgt voor een druk werkschema en als gevolg hiervan valt de zangeres af en toe flauw na een optreden. Op advies van de huisarts moest zij eens per week rust nemen en een slaapkuur van een week ondergaan.

In 1963 beleeft de populariteit van Grönloh een piek, regelmatig wordt zij bij optredens begeleid door politie-escortes. Haar doelgroep wordt vervolgens ouder, als de smaak van de tieners (bij wie zij vooral populair is) verandert. In 1964 wordt de zangeres gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen en na een voorronde wordt besloten dat zij naar Denemarken vertrekt met het lied Jij bent mijn leven. De zangeres bereikt een tiende plaats met het nummer, maar wordt met haar optreden wél beloond met de persprijs van de internationale pers.

Grönloh gaat vervolgens op tournee met Rob de Nijs en Rudi Carrell, waarbij ze onder meer Carré bezoeken. Ook in het privéleven van de zangeres gebeurt het een en ander: op 31 augustus trouwt ze met Radio Veronica-diskjockey Wim-Jaap van der Laan in Amsterdam, wat veel publiek trekt. De zangeres verbreedt haar werkzaamheden en tekent dat jaar een contract bij de KRO, waar ze een reeks televisieshows maakt. Grönloh is onder meer te zien in U spreekt met Anneke en De Anneke Grönloh-show. Ze zingt in deze shows haar eigen nummers, maar ontvangt ook diverse gasten.

Zangeres doet mee aan meerdere songfestivals

Ook buiten de landsgrenzen blijft de artiest populair. In Duitsland scoort ze een hit met Das wird eind Wochenend, geschreven door Werner Scharfenberger, die ook de originele versie van Brandend Zand schreef. Samen met The Blue Diamonds vertrekt Grönloh eind 1964 naar Indonesië voor een tour, waarmee ze de eerste Nederlandse artiesten zijn die na de onafhankelijkheidsverklaring (1945) in het land welkom zijn.

In 1965 krijgt de zangeres de hoofdrol in de Sleeswijk-revue, ook bekend als de Snip en Snap-revue. Hiermee zet Grönloh zichzelf prominenter neer als zangeres voor een volwassen doelgroep, in plaats van een artiest die vooral populair is bij tieners. In Nederland blijven de echte grote hits uit, maar in onder meer het voormalig Joegoslavië ontvangt zij gouden platen voor haar in het Servisch opgenomen versies van eerdere hits Wladimir en Ximeroni.

Grönloh neemt ook weer deel aan meerdere songfestivals: in 1968 aan het internationale Songfestival in Athene en in 1969 aan het nationale festival. Tot en met 1970 is zij tevens vaste gast in de televisieserie Studio Anno van de NCRV.

In de jaren zeventig - Grönloh is inmiddels moeders van twee zonen - maakt de zangeres meer Nederlandse luisterliedjes en jazz. In 1972 wint ze het songfestival van Menora met het liedje Shala-lee, shala-loo en scoort in Duitsland een hit met Hasta la vista mañana. Ook neemt ze met collegazanger Ronnie Tober in 1977 een paar nummers op. Speel nog een liedje orgelman wordt de grootste hit.

Artiest zet zich in voor taboedoorbreking aids

In 1986 gaat Grönloh weer de commerciële kant op en scoort zij een hit met Santo Domingo. Ook vergaart ze publiciteit doordat ze in de Sterrenplaybackshow van Henny Huisman Tina Turner imiteert.

Ook op maatschappelijk vlak is de artiest betrokken. Zo zet ze zich in voor de acceptatie van homoseksuelen en de taboedoorbreking rondom aids, waarvoor zij diverse benefietconcerten organiseerde.

In 1993 is Grönloh eregast in In de hoofdrol, de show van Mies Bouwman, en een jaar later viert ze met concerten in de Amsterdamse Stadsschouwburg en het Indoor Station in Singapore dat zij al 35 jaar werkzaam is als artiest. Ook brengt ze een album uit, waarvan alle teksten zijn geschreven door liedjesschrijver Jan Rot.

Grönloh wordt in 1997 door koningin Beatrix benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In datzelfde jaar krijgt ze ook vijf records van het Guinness Book of Records, onder meer omdat zij geldt als zangeres met de meeste nummer één-hits en omdat zij de langste tijd onafgebroken heeft gestaan in de hitparade (37 maanden).

Laatste publieke optreden van Anneke Grönloh

Door De Leeuw neergezet als seksverslaafde alcoholist

Ook na het aanbreken van het nieuwe millennium brengt de artiest meerdere albums uit en doet zij tournees. Een minder positieve tijd breekt aan wanneer Grönloh in 2002 door presentator Paul de Leeuw in zijn programma Herberg de Leeuw wordt neergezet als een seksverslaafde alcoholist. De zangeres schakelt een advocaat in en omroep NCRV weigert vervolgens het programma nog uit te zenden en betaalt tevens een schadevergoeding aan Grönloh. De Leeuw vertrekt vervolgens bij de omroep.

In 2004 overlijdt Grönlohs echtgenoot Van der Laan. De zangeres is minder vaak in de publiciteit, maar viert in 2009 nog haar vijftigjarig artiestenjubileum in de Haagse Koninklijke Schouwburg, waar zij vergezeld wordt door artiesten als Ria Valk en Willeke Alberti.

Er is opnieuw aandacht voor haar grootste hit Brandend Zand, die in Ali B's programma Op Volle Toeren wordt gecoverd. In 2012 krijgt ze van de rapper en Benelux Music een triple diamond award voor meer dan 3,5 miljoen verkochte exemplaren van het nummer.

In 2016 ziet de zangeres haar gezondheid achteruitgaan wanneer ze wordt getroffen door een zware longembolie. "Mijn lichaam is op", vertelt ze in 2017 aan Story. "Ik weet dat ik niet lang meer te leven heb. Dat accepteer ik. Afscheid nemen van mijn kinderen en kleinkinderen zal niet gemakkelijk zijn. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik, als het zover is, mijn moeder, mijn man en mijn zus weer zal zien en dat is een mooi vooruitzicht."

Ze wordt afhankelijk van een zuurstofapparaat, maar blijft optreden. Begint juni 2017 besluit de zangeres te stoppen met haar muziekcarrière. Haar laatste, grote optreden geeft zij op De nacht van Johnny Hoes op 26 augustus in Weert.

Grönloh overlijdt op 14 september, thuis in Frankrijk.