Reacties op overlijden Anneke Grönloh: 'Prachtig mens met bijzondere stem'

"Gisteravond kreeg ik het te horen en ik ben er behoorlijk door aangeslagen", laat zangeres Willeke Alberti weten in gesprek met De Telegraaf.

"Wéér een dierbare collega. Het was een ongelofelijk prachtig mens, een rasartiest. Zodra ze op het podium kwam, zag je haar schitteren."

Alberti en Grönloh werkten gedurende hun carrière diverse malen samen. In de jaren zestig maakten de twee zangeressen gezamenlijk een tournee voor militairen en in 2009 was Alberti te gast op het vijftigjarig artiestenjubileum van Grönloh. Het duo zong een cover van het nummer I Know Him So Well.

'Eerste grote tienerster van Nederland'

"Ik ben blij dat ik haar een groot afscheid heb kunnen geven vorig jaar, op het honderdjarig jubileum van Johnny Hoes", zegt Willie Oosterhuis, presentator van het Mega Piraten Festijn en docent aan de opleiding School van het Nederlandse lied, aan NU.nl. Hij was medeorganisator van het feest in 2017, waar Grönloh optrad met Rob de Nijs en Ria Valk.

"De eerste grote tienerster van Nederland met een heel bijzondere stem en vooral ook timing. Een lieve vrouw, die alles heeft gegeven voor haar carrière."

Ook betekende Grönloh veel voor de Indonesische gemeenschap in Nederland, benadrukt Oosterhuis. "Anneke, rust zacht, je hebt het verdiend."

"Anneke was een geweldige vriendin", meldt zanger Ronnie Tober aan De Telegraaf. "Ik ken haar al vanaf de tijd dat ik begon in 1964. Mijn man deed ook haar boekingen. Ik vind het ook erg voor haar zoons, ze zijn nu als het ware 'wees'."

Claudia de Breij deelt haar medeleven op Twitter. "RIP aardige mevrouw Grönloh. Ik vergeet nooit hoe wij haar mochten interviewen voor de schoolkrant, wijntje en een sigaretje erbij in een bruine bar-dancing in de Betuwe. Polderglamour en heel gezellig", aldus de cabaretière.

Peter Koelewijn kent Grönloh al sinds hun middelbareschooltijd. Ze traden aan het begin van hun carrière samen op, ook met Koelewijns band The Rockets. In gesprek met Omroep Brabant noemt de Kom van dat dak af-zanger het succes dat Grönloh al vroeg had "bijzonder".

"Het enorme aantal platen dat ze verkocht. Miljoenen, echt ongelooflijk. En dat in heel korte tijd." Koelewijn noemt haar een zangeres die "niet bleef stilstaan".

Ook zangeres Frédérique Spigt uit haar medeleven. "Ik wilde als klein meisje graag dat zij mijn moeder was."

NPO Radio 5-dj Hans Schiffers vertelt dat de zangeres het altijd lastig vond om haar eigen stem te horen als ze in de studio was. "Maar haar spontaniteit maakte dat het altijd leuk was om haar in de studio te hebben."