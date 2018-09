Zangeres Anneke Grönloh op 76-jarige leeftijd overleden

De zangeres overleed vrijdagochtend in Frankrijk, waar zij woonde. Het besloten afscheid van Grönloh zal plaatsvinden in familiekring in Frankrijk, zegt haar management. Op een later tijdstip volgt een herdenking in Nederland.

Grönloh trad vorig jaar voor het laatst op. In 2016 kreeg zij een zware longembolie, waarna ze moest leven met een zuurstofapparaat.

De zangeres brak door in 1959 door mee te doen aan een talentenjacht en werd wereldberoemd met haar hit Brandend Zand. Het nummer stond in 1962 vervolgens meer dan een half jaar hoog in de Nederlandse hitlijsten, net als bijvoorbeeld het nummer Paradiso.

Ook buiten Nederland, vooral in Duitsland en Azië, was Grönloh zeer populair. Ze gold als een van de best verkopende Nederlandse artiesten aller tijden en verkocht wereldwijd meer dan dertig miljoen platen. Met deze verkopen wist ze uiteindelijk zelfs het Guinness Book of Records te halen, na de ontvangst van vijf gouden platen in tien maanden tijd.

Grönloh werkte samen met alle grote namen uit de muziekwereld

In de jaren zestig en zeventig werkte Grönloh samen met alle grote namen uit de Nederlandse muziekwereld, zoals The Blue Diamonds, Mieke Telkamp, Ramses Shaffy en Willeke Alberti.

In 1964 vertegenwoordigde ze Nederland bij het Eurovisie Songfestival met het nummer Jij bent mijn leven en behaalde hiermee de tiende plaats.

Zangeres zette zich in voor lhbt en aidspatiënten

De bekendheid van Grönloh nam af in de jaren zeventig. Tegelijkertijd bleef ze onverminderd populair onder ouder publiek en Nederlanders die in Indië hadden gewoond.

Niet alleen werd ze geprezen om haar muziek, maar ook haar maatschappelijke betrokkenheid maakte haar geliefd. Zo spande Grönloh zich in voor de acceptatie van lhbt'ers en het doorbreken van taboes rondom de ziekte aids, waarvoor diverse benefietconcerten werden georganiseerd.

In 1997 werd Grönloh door de toenmalige koningin Beatrix benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

​Grönloh bracht haar eerste jaren door in een jappenkamp

De zangeres bracht haar eerste levensjaren door in een jappenkamp in het door de Japanners bezette Nederlands-Indië. Haar vader, die in het Nederlandse leger zat, werd al voor haar geboorte geïnterneerd.

Pas na de bevrijding van Nederlands-Indië zag Anneke haar vader terug.

Grönloh was getrouwd met muziekproducer Wim-Jaap van der Laan, die in 2004 overleed.

