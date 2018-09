Caro Emerald droomt ervan te kunnen rappen

"Ik droom ervan te kunnen rappen. Maar of ik het kan en ermee wegkom...'', aldus de 37-jarige Emerald in een interview met het AD. Ze zegt het "Spaans benauwd" te krijgen van het idee dat haar toekomst vaststaat.

"Wat mijn repertoire betreft: ik vereenzelvig me er niet mee, houd de deur open voor iets anders."

Of de zangeres de weg van hiphop op zal gaan, is nog maar de vraag. "Ik voel me niet vrij in het openbaar te experimenteren en maar wat aan te kloten. Ik word soms benaderd voor een jamsessie, maar dan denk ik meteen: er zal wel iemand met een telefoontje filmen en het online zetten. Dat houdt me dan tegen."

Stressniveau van een hartchirurg

De zangeres brak in 2010 wereldwijd door met haar album Deleted Scenes From The Cutting Room Floor. Ze scoorde hits met nummers als A Night Like This en That Man.

Het succes vond Emerald, die eigenlijk Caroline van der Leeuw heet, niet altijd even prettig. "Ik kan nu wel toegeven dat ik het destijds niet naar mijn zin had. Waarom? Ik weet het niet. Ik ben toch geen hartchirurg wiens werk over leven of dood gaat? Terwijl ik soms wel het stressniveau had van een hartchirurg."