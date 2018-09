'Fans met regenboogvlag verwijderd bij Chinees Dua Lipa-concert'

Uit beelden die op sociale media gedeeld zijn, blijkt dat het personeel de fans met kracht uit hun zitplekken sleurt. Ook buiten de concertzaal zouden mensen door de beveiligers aangevallen zijn, schrijft de BBC.

De zangeres is geschokt over de gebeurtenissen. Op Twitter zegt ze trots te zijn op haar fans. "Ik sta achter jullie en ik ben trots en dankbaar dat jullie je veilig genoeg voelden om je te uiten. Daar is een hoop moed voor nodig."

De zangeres is enorm geschrokken door het voorval. "Ik wil alle fans die erbij betrokken waren veel liefde sturen. En ik kom graag terug wanneer de tijd rijp is en ik hoop dan een zaal vol regenbogen te zien. Ik hou van jullie Shanghai", besluit ze.

Dua Lipa liet tijdens haar optreden blijken geschrokken te zijn van de acties. "Ik wil een veilige omgeving creëeren, waarin iedereen plezier kan hebben", zei ze aan het eind van haar concert. "Ik wil dat we allemaal kunnen dansen. Ik wil dat we allemaal kunnen zingen. Ik wil gewoon dat iedereen het naar zijn zin heeft."

Homoseksualiteit is in China niet verboden, maar er zijn meerdere groeperingen die homoseksueel gedrag afkeuren en ertegen protesteren. Zo begon het Chinese sociale netwerk Sina Weibo een opschooncampagne waarbij homoseksuele content verwijderd wordt.

Het optreden in Shanghai is het tweede concert dat de New Rules-zangeres ooit gaf in China. Een dag eerder trad zij op in Guangzhou. Dua Lipa heeft op haar socialemedia-accounts nog niet over het incident gesproken. Ook haar woordvoerders hebben vooralsnog geen reactie gegeven.

De 23-jarige Britse zangeres heeft zich eerder positief uitgesproken over het belang van LGBTQ-rechten (lesbian, gay, bisexual, transgender en queer, red.). Zo was er een regenboogvlag te zien in haar videoclip bij het nummer Blow Your Mind.