Glennis Grace wil duet met zanger Maxwell in finale AGT

Maxwell coverde in 2001 Kate Bush' nummer This Woman's Work en reageerde positief op de vertolking van Grace. De zangeres koos tijdens de halve finale van de talentenjacht voor dat nummer. In de nacht van woensdag op donderdag hoorde ze dat ze zich voor de finale geplaatst heeft.

"Ik hoor morgen met wie ik een duet ga zingen. Het is in ieder geval een bekende artiest. Bij mij kwam meteen het idee: als ik een duet mag doen, ga in ieder geval Maxwell vragen of hij dat met mij wil doen. Als hij toch naar het programma kijkt en comments stuurt, waarom niet? Nee heb je, ja kun je krijgen. Het zou wel echt top zijn", aldus de zangeres in gesprek met Giel Beelen op Radio Veronica.

Of haar laatste nummer in de competitie een nummer van Whitney Houston zal zijn, weet Grace nog niet. Ze begon de wedstrijd wel met een nummer van de zangeres, Run to You. "Daar hebben we serieuze gesprekken over. Ik kan niets beloven, maar het is een heel grote en goede optie, absoluut. Wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat het een killer song wordt."