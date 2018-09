Acteur David Duchovny geeft concert in TivoliVredenburg

De 58-jarige Duchovny is op zondag 17 februari te zien in TivoliVredenburg in Utrecht, meldt Podiuminfo. De acteur en zanger stond in 2016 voor het laatst in Nederland op het podium. Toen gaf hij een optreden in de Amsterdamse Melkweg.

Duchovny, die naar country neigende folkrock maakt, bracht in 2015 het album Hell or High Water uit en begin dit jaar kwam zijn album Every Third Thought uit.

De voorverkoop voor het concert in TivoliVredenburg begint op vrijdag 14 september om 11.00 uur.