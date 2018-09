Recensieoverzicht: Dries Roelvink brengt 'feest en charme' in Paradiso

NRC - 4 sterren

"Waar het Dries Roelvink aan ontbreekt is een killer van een hit; een Zij gelooft in mij of een Dromen zijn bedrog die de roem van Hazes en Marco Borsato galvaniseerden. Regelmatig nam Roelvink zijn toevlucht tot succesnummers van anderen; een Neil Diamond- en een Tom Jones-medley die er met een Lee Towers-achtige hoekigheid uit kwamen."

"Engels is niet Dries' sterkste punt, bleek met name in de soulmedley waar de met lage bromstem vertolkte discostamper More Than a Woman het moest afleggen tegen het origineel van de Bee Gees. Maar feest werd het wel bij de Paradiso-medley van Kiss (Prince), Angie (The Rolling Stones) en Tonight (David Bowie), artiesten die Dries voorgingen op deze heilige grond."

AD - geeft geen sterren

"De videopresentatie (ook de zanger zelf was veelvuldig in beeld) moet een flinke investering zijn geweest. Eentje die ten koste was gegaan van het geluidssysteem, want Roelvinks microfoon bezat een echo alsof hij op de kermis de botsauto's becommentarieerde. Als de band voluit speelde, kwam hij amper boven de muziek uit."

"Dat Roelvink zich graag spiegelt aan Tom Jones ("Ik vind hem zo goed dat ik deze medley amper durf te zingen") is begrijpelijk. Wie hem twee uur lang zag optreden, kon niet anders dan vallen voor de opgewekte charme van de gastheer, die zichzelf terecht serieus neemt als zanger, maar nooit de artiest uithangt. En Roelvink kan een moppie zingen. We hadden hem van Jones graag The Green Green Grass of Home willen horen vertolken. Dat deed hij niet, wel een galmend Delilah."

'Een van de mooiste avonden van mijn leven'

Op NPO Radio 1 noemde Roelvink de show "een van de mooiste avonden" van zijn leven. "Ik heb een beetje een 'day-aftergevoel'. Ik zit nog even na te genieten. Het was een van de mooiste avonden van mijn leven. Jij was erbij, anders zou je misschien zeggen dat het overdreven was", zo zei de zanger tegen Sven Kockelmann in het programma 1 op 1, waarin Roelvink een radiocolumn heeft. "De zaal explodeerde bijna."