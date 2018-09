Voormalig Opposites-lid Willy: Hiphopwereld empathischer over integratie

"In de hiphop praten mensen op een volwassen manier over integratie", aldus De Bruin in een interview de Volkskrant.

"Natuurlijk kun je honderd voorbeelden noemen van vrouwonvriendelijke teksten in hiphopmuziek die nu wordt gemaakt. Of teksten over homo's. Het is nog steeds een mannenwereld. Maar de discussie (over integratie, red.) wordt in de hiphopwereld met veel meer empathie gevoerd dan in kranten of op tv."

Volgens de 33-jarige zoon van een Antilliaanse vader zijn afkomst en nationaliteit niet belangrijk binnen rapmuziek.

"In de hiphop is de multiculturele samenleving geslaagd. Als blanke rapper word je misschien eerder gedraaid op de radio, maar onderling is dat geen onderwerp. Op hiphopfeesten zie je alle afkomsten door elkaar, daar wordt niet in kleur gesproken."

Succesvolle formatie The Opposites bracht zes albums uit

Samen met Big2 (Twan van Steenhoven) vormde De Bruin tussen 2004 en 2014 het rapduo The Opposites. De formatie bracht - inclusief de mixtape Vuur - in totaal zes albums uit, won in 2013 de Nederlandse Popprijs en stond op de grootste muziekfestivals in de Benelux.

De Bruin is op dit moment te zien in de nieuwe film Catacombe.