Opgezwolle-producent Delic sluit nieuwe samenwerking met Rico en Sticks uit

"We hebben andere visies. Zij doen wat zij doen en ik doe wat ik doe. Ik heb ze al een tijd niet gesproken", zegt Delic in een interview in de Volkskrant.

Toen Rico en Sticks vorig jaar een groot optreden in de Ziggo Dome gaven, was Delic niet aanwezig, ook niet in het vipgedeelte of in het publiek.

"Er komt bij zo'n show veel te veel kijken waar ik geen zin in heb. Dat had me alleen maar van mijn werk afgehouden", verklaart Delic, die eigenlijk Peter Blom heet.

Producent ging alleen verder na wereldreis

Delic vormde samen met rappers Rico en Sticks tussen 1998 en 2007 het trio Opgezwolle, dat samen drie studioalbums uitbracht. Nadat de formatie aankondigde een pauze te gaan nemen, begon Delic een wereldreis.

Toen de producent terugkwam, gaf hij de voorkeur aan zijn eigen werk en gingen Sticks en Rico zonder hem verder. Delic vatte de ervaringen die hij tijdens zijn reis had opgedaan samen in het project Kidnap At The Noodleshop, een verzameling schilderijen, muziek en striptekeningen.

Het eindresultaat is nog een maand te zien in de Amsterdamse kunstgalerie Go.