Dries Roelvink heeft zich 'twee dagen opgesloten' voor concert in Paradiso

"Ik loop hier al een half jaar mee in mijn hoofd. Ik ben een perfectionist, dus die hele show gaat door mijn hoofd: hoe pak ik het aan, wat ga ik vertellen", vertelt de 59-jarige Roelvink in gesprek met NU.nl. "Dat is een kwestie van timing en de juiste sfeer overbrengen, en ook de manier waarop je iets vertelt", legt de zanger uit.

Eerder liet hij al weten dat de voorbereidingen voor zijn "lang gekoesterde wens" in het geding kwamen door de opnames van de SBS6-realitysoap Effe geen cent te makken, waarvoor Roelvink met zijn gezin een maand lang in een bijstandswoning in Amsterdam-Noord woont. Hij miste in zijn tijdelijke woning wat apparatuur om zich goed voor te bereiden.

Zoon Dave overhoorde Roelvink

Van SBS-baas John de Mol heeft Roelvink toestemming gekregen om twee dagen afwezig te zijn bij de opnames van de show die nog enkele dagen duren, vertelt hij. "Ik mocht me twee dagen afzonderen in het Apollo-hotel, daar zit ik graag", zegt Roelvink. "Daar heb ik me opgesloten in een conferentieruimte met oortjes en een stuk papier, terwijl mijn zoons en vrouw doorgingen met de opnames."

Dat heeft goed geholpen, stelt de zanger. "'s Avonds kwam ik thuis en vroeg mijn zoon Dave: wat heb je allemaal gedaan? Vervolgens vertelde ik de hele show uit mijn hoofd: dan loop ik op, dan zing ik dit, na het applaus start dit nummer, dan vertel ik wat over mijn ouders... Ik werd als het ware door Dave overhoord. Hij vond dat ik het goed gedaan had."

Zanger wil publiek verrassen met popmedley

De zanger brengt in Paradiso een mix van eigen nummers en covers ten gehore. "Mijn manager Frank Wisse raadde aan om een medley te zingen van bekende artiesten die ooit in Paradiso hebben opgetreden, mits ik die tot in perfectie onder de knie zou krijgen. Ik heb gekozen voor Mick Jagger, David Bowie en Prince. Ik wilde hiervoor nummers van de drie grootste supersterren kiezen."

Met de medley hoopt Roelvink het publiek te verrassen. "Mensen schieten misschien in de lach als ze horen dat ik Bowie ga zingen, maar ik wil ervoor zorgen dat ze geen kans krijgen om het af te kraken. Ik heb er zo goed op gestudeerd en ben overtuigd dat het publiek verrast zal zijn. Dat ze na afloop zeggen: wow."

'Ik zit in een goeie flow'

De zanger liet zich eerder al ontvallen dat hij hoopt dat het optreden in Paradiso tot een theatertour leidt. "Het moet niet bij één show in Paradiso blijven, ik zit nu in een goeie flow", zegt Roelvink. "Inmiddels hebben zo'n twintig theaters waar ongeveer zevenhonderd tot achthonderd mensen in kunnen ons al benaderd." Het zou voor de artiest een droom zijn om die tour in Carré - waar hij in 1995 al eens optrad - te eindigen, maar daar heeft hij vooralsnog geen nieuws over.

Op de planning staat ook een samenwerking met het Metropole Orkest, waarmee hij twee nieuwe nummers gaat opnemen. "Binnenkort heb ik een overleg met mijn manager en John van Katwijk (eerder manager van René Froger, red.). Met hen ga ik bespreken of ik twee nieuwe nummers ga maken, of dat het twee vergeten pareltjes worden."

Als het aan Roelvink ligt, loopt het op het laatste uit en worden dat nummers van de inmiddels overleden zangers Frans Halsema en Robert Long. "In het circuit waarin ik optreed, zijn zulke liedjes lastig, maar ze passen wel goed bij de dinnershows die ik geef en de mogelijke theatertour", aldus Roelvink.