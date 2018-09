Amerikaanse rapper Mac Miller (26) overleden na vermoedelijke overdosis

De artiest, afkomstig uit Pittsburgh, werd vrijdagmiddag lokale tijd gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in Californië, schrijft TMZ. De hulpdiensten constateerden dat Miller op dat moment al was overleden. Familie van Miller bevestigen het nieuws.

De rapper had de laatste tijd problemen met drank- en drugsmisbruik, wat zou zijn begonnen nadat zijn relatie met zangeres Ariana Grande strandde in mei. Hij vernielde zijn auto toen hij met het voertuig tegen een verkeerspaal botste. Hij vluchtte daarna, maar werd thuis aangehouden. Hij bleek toen tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Grande deelde kort na het ongeluk een bericht waarin ze liet weten zich zorgen te maken om haar ex. De zangeres is inmiddels verloofd met komiek Pete Davidson.

Het stel was twee jaar samen. Millers drank- en drugsgebruik zouden volgens Grande een reden zijn voor het beëindigen van de relatie.

Grande noemde haar relatie met Miller "giftig". "Ik heb om hem gegeven, geprobeerd om hem te steunen in zijn strijd tegen zijn verslaving en heb jarenlang gebeden dat hij weer op het rechte pad zou komen", liet Grande na de breuk weten.

Miller was verslaafd aan 'medicijnendrank'

In 2013, toen Miller twintig jaar was, onthulde hij in 2012 verslaafd te zijn geweest aan de medicijnencombinatie promethazine en codeïne (wat bekendstaat onder de naam Lean). ''Ik hou van Lean, het is geweldig'', zei hij in het tijdschrift Complex.”Ik was niet vrolijk en dankzij Lean werd ik dat wel.'' Eind dat jaar stopte hij met het drinken van van het middel.

In 2014 bracht Miller een mixtape uit, getiteld Faces, dat ging over drugsgebruik en dat zou zijn gebaseerd op zijn eigen ervaringen.

De artiest, die begon met muziek maken in 2007 en doorbrak in 2011, liet zich eerder ontvallen dat hij veel moeite had om in de schijnwerpers te staan. "Heel vaak voelde ik de druk om te voldoen aan de standaarden, of hoe ik dacht dat ik ontvangen zou worden. Dat zorgt voor een enorme druk."

Hij bracht gedurende zijn carrière zes studioalbums uit, waarvan Swimming uit 2018 de meest recente is. Ook maakte hij zestien mixtapes en enkele ep's. Hij scoorde in Amerika meerdere hits, waaronder The Way, een samenwerking met Grande. Hij zou volgende maand beginnen aan een tour in Amerika.

Reacties van buiten- en binnenlandse bekendheden

De plotselinge dood van Miller heeft voor geschrokken reacties gezorgd. Binnen- en buitenlandse bekendheden delen op sociale media hun verdriet.

"Dit doet pijn man, rust in vrede", meldt zanger Khalid op Twitter. Chance The Rapper zegt gebroken te zijn door het nieuws. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mac Miller nam mij mee op mijn tweede tour ooit. Behalve dat hij heeft geholpen mijn carrière een boost te geven was hij ook een van de aardigste jongens die ik ooit heb gekend. Een geweldige man. Ik hield echt van hem. Ik ben er kapot van."

Acteur en rapper Jaden Smith houdt het kort: "Lang leve Mac Miller, rust zacht. We houden van je." Uit een tweet van zangeres Kehlani blijkt dat Miller komende week nog een video zou schieten. "Dit is te veel voor mij", schrijft ze. "Zo'n triest nieuws", meldt zangeres Dua Lipa. "Ik kan het niet geloven."

Ook in Nederland is geschrokken gereageerd. "Holy shit", meldt de kersverse Qmusic-dj Domien Verschuuren op Twitter. Zangeres en YouTuber Teske de Schepper: "Ik schrik hier zo zo zo van", schrijft ze. "Fuckkk", aldus presentator Tim Hofman.