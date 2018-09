Avril Lavigne maakt na vijf jaar nieuwe muziek

Ze gaat in de brief vooral in op de tijd dat ze door de ziekte gehinderd werd. "De slechtste jaren in mijn leven. Ik heb een berg fysieke en emotionele strijd moeten leveren", schrijft ze.

De single Head Above Water, die op 19 september uitkomt, gaat volgens Lavigne over die tijd en is in het ziekbed geschreven tijdens een van de zwartste momenten in haar leven. "Ik had al geaccepteerd dat ik dood zou gaan en voelde dat mijn lichaam ermee op ging houden. Het voelde als verdrinken, als een hunkering naar zuurstof terwijl ik onder water was, niet in staat om te ademen."

Lavigne meldde verder geen details over de verschijningsdatum van een mogelijk nieuw album. De ex van Nickelback-zanger Chad Kroeger brak in 2002 door met het album Go en verkocht sindsdien meer dan veertig miljoen platen wereldwijd.