DJ Hardwell (30) stopt vanwege werkdruk voor onbepaalde tijd met optreden

De dertigjarige dj vindt de druk van zijn huidige tourschema te hoog, schrijft hij op Facebook.

"Er is nog zo veel dat ik wil delen met familie en vrienden, er zijn nog zo veel wegen die ik wil inslaan, maar door altijd maar Hardwell te zijn blijft er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als 'normaal' persoon", aldus de dj, die eigenlijk Robbert van de Corput heet.

"Ik heb daarom besloten om mijn agenda voor onbepaalde tijd leeg te maken, zodat ik geen rekening hoef te houden met interviews, deadlines, en releasedatums. Ik heb altijd moeten omgaan met de druk die komt kijken bij een zwaar tourschema, maar het werd me nu te veel en het voelde als een rit in een achtbaan die nooit ophield."

Hardwell geeft op 18 oktober voorlopig laatste optreden

Hardwell wil tijd om zichzelf te zijn en om te kunnen reflecteren op alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, schrijft hij. "Dat betekent dat mijn tourschema gisteren met een bang is geëindigd op Ibiza."

De dj geeft zijn voorlopig laatste optreden op 18 oktober in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event. "Ik blijf muziek maken en ik wil altijd in contact blijven met mijn fans."

Hardwell had eind 2012 al eens last van een burn-out, vertelde hij een paar jaar geleden aan het AD. "Ik kon het amper geloven. 25 was ik pas, maar ik lag er echt helemaal af. Ik deed weken niets anders dan slapen en op de bank hangen. Mijn telefoon nam ik niet meer op. Depressief is een te groot woord, maar ik was wel echt down. Ik vond even helemaal niets meer leuk."

Besluit van dj 'time-out, geen afscheid'

Volgens Anna Knaup, de manager van de dj, was het zijn eigen beslissing, die mogelijk werd beïnvloed door het overlijden van zijn collega Avicii. "Ik denk wel dat de dood van Avicii iets bij Robbert getriggerd heeft, door te denken van: ja fuck, ik moet ook gewoon voor mezelf kiezen'', aldus Knaup, die benadrukte dat het om een time-out gaat en niet om een definitief afscheid. "Een pauze om een stap terug te doen en eens achterom te kijken in plaats van vooruit."

Avicii overleed onverwachts in april dit jaar. Volgens de familie van de Levels-dj kon hij "niet langer verder". Het was bekend dat hij moeite had met de druk die gepaard ging met zijn roem, iets wat Hardwell dus ook ervaart.

Volgens zijn andere manager Carmen Maas was het besluit van de dj niet impulsief genomen en had hij gepland dit vrijdag openbaar te maken. Er gingen meerdere geruchten rond dat Hardwell tijdens zijn set op Ibiza een woedeuitbarsting zou hebben gehad. Dit klopt niet, stelt Maas tegenover De Telegraaf.

"Ik was bij het optreden aanwezig en heb het met eigen ogen gezien. Hij riep de feestgangers op van links naar recht te dansen en wie daar niet aan wilde meedoen, moest dan maar weggaan. Daarna startte hij de muziek weer en maakte hij zijn set af, zoals we dat van hem gewend zijn.''

Hardwell werd twee keer uitgeroepen tot beste dj van de wereld

Hardwell werd in 2011 bekend toen hij het nummer Zero 76 uitbracht met Tiësto. In 2013 begon hij zijn eerste wereldtournee, waarna hij door het het toonaangevende DJ Mag werd uitgeroepen tot 's werelds beste dj. In 2014 kreeg hij deze eretitel opnieuw.

In 2015 startte Hardwell zijn tweede wereldtournee, United We Are. Verder schreef hij een hit voor zangeres Maan (Perfect World) en trapte hij in 2016 de benefietactie Serious Request van NPO 3FM af.