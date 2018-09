UB40 met Ali Campbell, Astro en Mickey Virtue naar Ziggo Dome

De tournee staat in het teken van het veertigjarig jubileum van de band, die in 1978 werd opgericht en al snel doorbrak.

De bandnaam verwijst naar het Unemployment Benefit Form 40, het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Het eerste album Signing Off (1980) was zo succesvol dat de bandleden zich permanent konden uitschrijven voor een uitkering.

Leadzanger Ali Campbell verliet de groep in 2008, waarna hij verderging als soloartiest. In 2013 herenigde hij zich weer met de inmiddels twee andere ex-leden van UB40, Astro en Mickey Virtue. Het drietal toert nu opnieuw de hele wereld rond onder de naam UB40 featuring Ali Campbell, Astro and Mickey Virtue.

Er bestaat ook nog een 'tweede' UB40, waarvan Campbells broers Duncan en Robin deel uitmaken.

Vijftig hitsingles

De bekendste nummers van UB40 zijn Food For Thought, One In Ten, Kingston Town, Cherry Oh Baby, (I Can't Help) Falling in Love With You en Red, Red Wine.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam start vrijdag 7 september om 10.00 uur via de site van Ticketmaster.