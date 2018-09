Recensieoverzicht: Verrassingsalbum Eminem 'knettert', maar ook 'aanstellerig'

de Volkskrant - geeft geen sterren

"De tijden zijn inderdaad veranderd, en daarvan is Eminem zich waarschijnlijk ook wel bewust. Zijn plaat heet niet voor niets Kamikaze: kennelijk wilde Marshall Mathers nog één keer ouderwets uithalen, in rauwe en keiharde tracks zonder opsmuk maar fris - misschien iets té fris - van de lever (zonder eromheen te draaien, red.)."

"'Old-school' Eminem dus, en volgens zijn hardnekkige fans - en dat zijn er gelukkig voor Eminem nog altijd heel veel - is Eminem met Kamikaze wel degelijk helemaal terug. En neemt hij met Kamikaze dus vooral wraak op zichzelf en zijn comebackplaat Revival, waarvoor hij zich echt een beetje lijkt te schamen."

NME – drie sterren

"Eminem is niet gelukkig. Dat weten we omdat hij dat ons al in de eerste seconden van Kamikaze vertelt, alsof hij zichzelf ophitst: 'I feel like I want to punch the world in the fucking face right now.'"

"Hij baalt, vooral omdat mensen zijn laatste album niet zo goed vonden, het niet al te goed beoordeelde Revival uit 2017. (…) De voornaamste boodschap, die continu herhaald wordt, is dat Eminem diep gekwetst is. We zijn Em vergeten, en luisteren nu naar rappers die hij als minderwaardig beschouwt."

"Eminem is altijd op zijn best geweest als hij boos is, en ondanks al zijn aanstellerigheid is Kamikaze tenminste wel eerlijk. De gastartiesten - onder wie Joyner Lucas en Jessie Reyez - zijn slimmere keuzes dan die te horen waren op Revival, want ze stelen dit keer niet zijn schijnwerpers."

The Guardian - geeft geen sterren

"Kamikaze is een variabel, gebrekkig album. De hooks zijn niet bijzonder en de beats zijn van merkbaar vlekkerige kwaliteit, wat uiteenloopt van het cleane, coole elektronische geluid van Fall tot het verveelde Venom, een flauw nummer dat ook staat op de soundtrack van de gelijknamige Marvel-film die binnenkort uitkomt en onhandig aan het einde van het album is geplakt."

"Wanneer het album op stoom is, knettert het echt, veel harder dan elk Eminem-album dat in de laatste jaren is uitgekomen. (…) Gedurende zijn beste momenten maakt Kamikaze duidelijk dat Eminem zelfs wanneer het licht bijna gedoofd is, nog bereid is om tegen de stroom in te gaan. En het geluid dat dit oplevert, zorgt voor een elektriserende luisterervaring."

