Aretha Franklin begraven in bijzijn van fans, familie en beroemdheden

De dienst, die in Detroit werd gehouden, zou eerst besloten zijn, maar later werd door de familie voor een open begrafenis gekozen. De eerste duizend fans die zich bij de Greater Grace Temple meldden, mochten in de kerk aanwezig zijn. Voor anderen zijn schermen buiten het gebouw neergezet.

Onder anderen Stevie Wonder, die de zangeres in haar laatste dagen nog bezocht, Faith Hill, Chaka Khan, Ariana Grande en Jennifer Hudson traden tijdens de meer dan 7 uur durende dienst op.

Oud-president Bill Clinton, Smokey Robinson, Clive Davis en dominee Jesse Jackson hielden een toespraak tijdens de begrafenis. Robinson vertelde over de eerste keer dat hij Franklin ontmoette, in hun jeugd. "Ik weet dat ik je zo erg ga missen", zei hij, waarna hij een stuk uit Really Gonna Miss You zong.

Het lichaam van Franklin zal worden bijgezet in het familiegraf op de Woodlawn begraafplaats in Detroit.

Clinton sprak twaalf minuten

Clinton hield een toespraak van twaalf minuten. "Ze leefde met moed", zei de oud-president. "Niet zonder angst, maar ze heeft haar angsten overwonnen. Ze leefde met geloof. Niet zonder falen, maar ze heeft haar mislukkingen overwonnen. Niet zonder zwakte, maar ze heeft haar zwaktes overwonnen. Ik hield gewoon van haar."

Hij verontschuldigde zich toen hij zei dat hij blij was dat de kist nog open was toen hij aankwam. Franklin lag met een gouden jurk in haar kist, die voor aanvang van de ceremonie gesloten werd. "Ik was benieuwd wat mijn vriendin vandaag aan had", zei Clinton.