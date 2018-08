Eva Simons onzeker door problemen met platenmaatschappijen

Ondanks de hits die ze scoorde met Afrojack en will.i.am weigerden de labels waaraan Simons verbonden was nieuwe muziek uit te brengen, vertelde ze aan het radioprogramma Real Talk van FunX-dj Fernando Halman.

EMI zag niks in het nummer Take over control, dat later werd uitgebracht door Afrojack en een grote hit werd. Toen de zangeres vervolgens overstapte naar Interscope, ging het weer mis. "Ik had nummers liggen met Angello en Avicii, maar ze hoorden geen tweede Take over control en wilden niks uitbrengen. Toen ging ik echt aan mezelf twijfelen."

Ook het nummer This is love, dat Simons maakte met will.i.am, veranderde niets aan de situatie. "Ik heb daar echt schade door opgelopen. Je gaat echt aan jezelf twijfelen. Nog steeds. Ik had wel al die platen uit, maar ik denk soms echt: wat is goed, wat is niet goed? Het is heel frustrerend."