Cliff Richard hoopt eer te herstellen met nieuw album

De plaat is woensdag voor het eerst te horen in de radioshow van Ken Bruce op BBC Radio 2.

Dat is opmerkelijk, omdat Richard vorige maand een zaak tegen de BBC won omtrent het schenden van zijn privacy. De omroep had in 2014 live beelden uitgezonden van een politie-inval in zijn huis omdat hij verdacht werd van kindermisbruik. Twee jaar later werd bekend dat hij niet werd vervolgd omdat er onvoldoende bewijs was.

Rise Up and Reborn is Richards eerste album met nieuw materiaal in veertien jaar. Het titelnummer bevat onder meer de zinnen: 'Ze kunnen me nooit naar beneden halen, ze weten dat ik hier sterker uit kom'. "Het voelt altijd fantastisch om woorden te kunnen zingen die je ook echt 'voelt'", vertelt de Living Doll-zanger aan The Guardian.

De 77-jarige Richards heeft naar eigen zeggen een zware tijd achter de rug waarin hij nauwelijks sliep. "Maar ik ben erin geslaagd om uit het moeras te klimmen. Ik hoop dat met dit album een nieuwe periode voor me aanbreekt en dat jongere mensen mij als een waardevol artiest gaan zien."