Mariah Carey 'wil geen trends volgen' op nieuw album

"Dit werk bestaat uit liefde", vertelt Carey in gesprek met People en ze laat weten "veel zin" te hebben om haar nieuwe album te maken. "Op dit moment in mijn leven ben ik goed in staat om mezelf als schrijver en zangeres te uiten. Ik zit gewoon heel goed in mijn vel."

De zangeres laat weten dat ze haar album een moderne sound wil meegeven, maar dat ze hierbij niet "de trends van anderen" wil volgen. "Mijn fans willen alleen maar dat ik mijn gevoelens kan uiten, dat ik praat en zing vanuit mijn hart", voegt Carey toe.

Daarbij wordt haar nieuwste cd afwisselend. "Sommige nummers zijn lichtvoetig en leuk, bij andere ga ik de diepte in wat de songteksten betreft. Het is een mooie mix van allebei."

Momenteel is de artiest, bekend van hits als Emotion en Honey, te zien in The Colosseum in Las Vegas, waar ze voor de vierde keer een vaste show geeft. Na haar verblijf in Vegas begint de zangeres aan haar tiende wereldtournee. Met The Number 1's-tour doet ze Australië, Nieuw Zeeland en Azië aan.

Carey staat overigens ook volgend jaar op het podium in Las Vegas. Maandag kondigde ze op Twitter aan dat ze in februari vijf shows geeft in The Colloseum.