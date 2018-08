Gorinchem verbiedt urban muziek op festival wegens 'veiligheidsrisico'

Dat stelt de CDA-politicus vrijdag in een interview op RTV Rijnmond. "Het ene muziekgenre is veiligheidsgevoeliger dan het andere", aldus de burgemeester. "Urban willen we hier niet. Bij urban muziek heb je meer kans op relletjes. Daar zitten we niet op te wachten in Gorinchem."

Volgens Melissant heeft zij samen met de hulpdiensten per muziekgenre een veiligheidsprofiel opgesteld. Daaruit bleek dat urban te onveilig zou zijn. "Wij willen in Gorinchem goed feesten en het leuk houden."

Urban is volgens de CDA'er het enige genre dat een veiligheidsrisico vormt. De formatie Broederliefde, die onder dit genre valt, was vorig jaar een van de hoofdacts op het Zomerfeest in de stad. Dit leidde tot grotere drukte dan de gemeente had verwacht.

De gemeente Gorinchem was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar of een toelichting. Op de Zomerfeesten in de stad treden wel onder meer de Gebroeders Ko en Thijs van Leer op.