Panic! At The Disco in maart 2019 naar AFAS Live

De groep begon in 2005 als coverband van Blink 182. Na verloop van tijd brachten Brendon Urie en consorten eigen muziek uit. Hun eerste wereldwijde hit scoorden ze met I Write Sins Not Tragedies, waar ze later nog Nine in the Afternoon aan wisten toe te voegen.

In juni van dit jaar bracht de Amerikaanse band zijn zesde studioalbum uit. Deze kwam binnen op nummer één in de USA Billboard 200.

De kaartverkoop start op 31 augustus via de site van MOJO. Panic! At The Disco was in 2016 voor het laatst in Nederland, ook toen in Amsterdam.