Het zevende album van The Prodigy verschijnt op 2 november en onlangs verscheen de eerste single, Need Some1.

De kaartverkoop van het concert start op vrijdag 31 augustus.

Vorig jaar december gaf de band nog een concert in 013 in Tilburg. The Prodigy had grote hits met nummers als Out of Space, Firestarter en Smack my Bitch up.

Het meest recente album van de band, The Day is my Enemy, verscheen in 2015.