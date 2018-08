Glennis Grace door naar halve finale America's Got Talent

Tijdens de bekendmaking van de uitslag, waarin het ging tussen Grace en comedian Samuel J. Comroe, riep presentatrice Tyra Banks om dat beide acts door waren. De Nederlandse zangeres leek dat niet te begrijpen, en liep al teleurgesteld het podium af toen Banks haar vroeg: "Hoorde je wel wat ik zei?".

Na een live-aflevering op dinsdag, waarin de Nederlandse het nummer Never Enough zong uit de film The Greatest Showman, was het grotendeels aan de kijkers om te bepalen wie er een plekje krijgt in de volgende ronde van de talentenjacht. Grace zat bij de vijf acts waar het meeste op werd gestemd.

De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Pas na de laatste kwartfinale volgende week wordt bekend op welke datum de zangeres uit Nederland weer in actie komt.

Stemmen in Amerika

Grace moest het na de liveshow hebben van stemmers in Amerika. In eerste instantie was haar verteld dat ook mensen in haar thuisland hun stem konden uitbrengen. Een paar uur voor de live-uitzending op dinsdag bleek toch dat er een zogeheten geoblock zat op de stemsite van televisiezender NBC.

Hierdoor was het in principe niet mogelijk vanuit buiten de VS een voorkeur voor de Amsterdamse aan te geven. Grace deelde in haar Instagram Story woensdag echter een van de vele berichten die rondgingen op sociale media om dit via een omweg alsnog te doen.

