Jury en publiek loven optreden Glennis Grace bij liveshow America's Got Talent

Grace zong het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. Haar optreden werd positief ontvangen door zowel de jury als het publiek.

Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden "briljant, classy en fantastisch". Volgens Howie Mandel had dit optreden "de absolute wow!-factor" en Mel B zei veel respect te hebben voor Grace als alleenstaande moeder "die dit maar eventjes flikt."

Het enige punt van kritiek kwam eveneens van de Spice Girl en dat had te maken met de kledingkeuze van Grace, die een zwart-wit gestreept jasje droeg op een zwarte skinny broek. "Dat jasje mag je echt nooit meer aandoen," zei Mel B, waarop de Nederlandse lachend zei het niet meer te zullen doen.

Glennis Grace werd emotioneel in video

In het filmpje voorafgaand aan het optreden, werd de zangeres emotioneel. "Ik droomde er als kind van om voor een groot publiek te zingen, maar ik had niet het zelfvertrouwen dat daarvoor nodig is. Ik was bang om mezelf te laten zien en dacht dat ik niks waard was. Ik ben nu 40 en heb geen tijd meer om onzeker te zijn. Ik moet het nu laten zien, maar voel me toch weer dat kind van toen." Terwijl ze haar handen voor haar gezicht sloeg, huilde Grace: "Ik wil niet huilen."

De reacties op Twitter waren ook zeer positief: "De beste in deze competitie". "Fantastisch, ik kreeg er kippenvel van!". "Ze zong het nummer beter dan de actrice uit The Greatest Showman zelf". "Wat een geweldige stem".

"Wow! Deze AGT liveshow raakte me tot diep in mijn ziel! Bedankt allemaal voor de liefde en steun", schrijft Glennis Grace zelf op Twitter. De reacties op haar tweet zijn ook zeer positief. "Je deed het fantastisch, mijn stem heb je!". "Ik heb je net zien shinen en ben op vakantie in Amerika, dus ik kon op je stemmen!". "Dit was een fenomenaal optreden, je bent mijn favoriet. Ik volg je al jaren en hoop dat je wint!". "Je verdient het. Jammer dat je doorbraak in de Verenigde Staten zo lang heeft geduurd, maar beter laat dan nooit!"

In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Grace doorgaat naar de volgende ronde. Ze moet het van haar Amerikaanse fans hebben, want vanwege een geoblock kan er niet vanuit Nederland gestemd worden.