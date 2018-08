Glennis Grace komende nacht in actie bij liveshow America's Got Talent

In de eerdere rondes van het programma maakte ze indruk met het lied Nothing Compares 2 U van Prince. In haar eerste auditie zong Grace Run to You van Whitney Houston.

Wat haar betreft is de missie dan ook nu al min of meer geslaagd. "Ik ben zover gekomen. Zelfs als ik er nu word uitgestemd, zou het niet meer voelen als verliezen", laat de zangeres weten.

Maandag zei ze bij de ochtendshow van Edwin Evers op Radio 538 al dat de eerste repetities succesvol zijn verlopen. "Ik heb voor het eerst het nummer gezongen. Dat ging heel goed, ik kan niet anders zeggen", aldus de zangeres, die niet mag zeggen om welk nummer het gaat.

"Maar het is best een pittig nummer. Ik dacht in eerste instantie dat ik het niet zou redden, maar dat denk ik altijd van moeilijke liedjes. Dat is tegelijkertijd ook een uitdaging voor mij."

Geheime volgorde

Naast het nummer dat ze gaat zingen is er meer nog geheim. Zo weet ook Grace niet in welke volgorde de acts hun optreden zullen geven. Wel kan ze een kleine tip van de sluier oplichten over haar vermoedelijke outfit. "Het ziet ernaar uit dat we voor een zwart-witte jurk gaan. Alhoewel dat zomaar nog kan veranderen hoor."

In de kwartfinales neemt Grace het niet alleen op tegen andere zangers, maar strijdt ze ook tegen onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian.

Ze heeft waardering voor al haar tegenstanders. "Als concurrentie kan ik er natuurlijk niet zoveel mee, maar ik vind het wel een mooi aspect van dit programma dat iedereen zijn passie kan laten zien, wat dat ook is."

Moederziel alleen

Glennis kwam ruim een week geleden in haar eentje aan in Los Angeles. "De eerste dagen was ik hier moederziel alleen. Maar dat vond ik helemaal niet erg, want ik heb me daardoor goed kunnen focussen, op mezelf en alles wat er gaat gebeuren. Ik ben daar relaxter van geworden." Inmiddels heeft ze onder meer gezelschap van oud-actrice Nada van Nie, die werkt aan een documentaire over de zangeres.

Vriend Lévy en zoon Anthony bleven achter in Nederland, maar er is veel contact. "M’n man spreek ik elke dag wel even. M’n kind om de dag. Die vindt dat wel best; het is een typisch twaalfjarig jochie, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij is trots hoor, maar heel nuchter. Ik moet hem er echt aan herinneren wanneer de uitzending is. Maar ik weet dat als ik dan op tv ben, niemand er doorheen mag praten van hem."

America's Got Talent wordt in Amerika uitgezonden door de zender NBC en zal niet in Nederland te zien zijn. Na haar optreden zal Glennis Grace nog een dag in spanning moeten zitten. Of ze door is naar de halve finale wordt in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt.