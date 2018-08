Recensieoverzicht Lowlands dag 3: Missie om te vermaken is geslaagd

De Volkskrant

"Ook Spinvis weet zondag voor een volle, aandachtige tent een mooie balans tussen oud en nieuw te vinden. Fraai is de zingende zaag in Ik wil alleen maar zwemmen, ontroerend het recente, langzaam naar een climax voerende Tienduizend zwaluwen. (...) De tenten India, X-Ray en vooral Bravo worden dancekathedralen, waarin geestverruimende lichtshows worden afgedraaid. Zoals zaterdag bij de overrompelende technoset van de Vlaamse dj Charlotte De Witte. (…) Wat een sensatie. Als je niet oppast, sta je er om 5.00 uur 's morgens nog met wijde pupillen naar te staren."

Het Parool

"Een mooie carrière lijkt ook in het verschiet te liggen voor de Nieuw-Zeelandse zanger Marlon Williams, die de zondagochtendkaters verdreef met stemmige en romantische rootsmuziek waarvoor de late Elvis, Roy Orbison en Chris Isaak belangrijke inspiratiebronnen leken. (...) Leed is een groot woord, maar irritant is het wel dat Lowlands in deze tijden van contactloos betalen nog altijd werkt met consumptiemunten. Ze zijn duur en onhandig en altijd ontdek je later in de week een paar ongebruikte exemplaren in een vergeten zak. Maf ook dat een festival dat verder heel milieubewust is zo'n onnodige berg plastic laat produceren."

3voor12

"Met een sterk bezette zondag sluit Lowlands af. De slotdag begon al wonderschoon rond het middaguur met singer-songwriter Marlon Williams en die lijn werd een half etmaal lang aardig doorgetrokken. Toppers tussen de vele uitschieters waren een opmerkelijke Kortrijkse doom-act, een Pulitzer Prijs-winnaar en punkoma een Nieuwegeinse alleskunner en een alsmaar rijzende Nederlands-Iraanse ster, die ook een hele spannende choreografie op de mat legde."

De Telegraaf

"De sterkste aanwijzing dat Lowlands vol inzet op hiphop was de komst van Kendrick Lamar gisteravond. De 31-jarige Amerikaan is een van de belangrijkste rappers van het moment en dat was te merken ook. Niet eerder dit weekeinde was het zo druk rond de grote Alpha-tent. (…) Ook gisteren (zondag, red.) was een dag waarop het geweldig grasduinen was op dit stukje polder. Van de poëtische Nederpop van Spinvis tot de veelal ingetogen, maar soms ook heftig uit de klauwen lopende singer-songwriter Tom Odell en van de dorstig makende folkrock van Dropkick Murphy's naar popprinses Dua Lipa en uiteindelijk uitsmijter Kendrick Lamar. (…) Dan kun je het nog steeds over accenten die verlegd zijn hebben, over richtingen die worden gekozen. Maar aan haar belangrijkste missie, vermaak bieden, heeft Lowlands gewoon voldaan."

AD

"Hij (Kendrick Lamar, red.) is een geweldige rapper wiens mond soms wel een automatisch geweer lijkt, zo snel rollen de woorden over zijn lippen, maar het klinkt vanavond nou ook weer niet of zijn leven ervan afhangt. Hij is gewoon goed, maar dat is ook mooi natuurlijk. (...) Was Lowlands vroeger vooral een festival voor alto's, nu domineren de hipsters. Looks zijn belangrijk en de meeste van al die twintigers zagen er ook op de derde festivaldag nog tiptop uit. Flaneren was hier serious business. Vers bloed: mooi, leuk, goed. Maar soms kreeg je wel de indruk dat voor een deel van het nieuwe publiek muziek geen hoofdzaak is."

