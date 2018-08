Regisseur: 'Rihanna-documentaire verschijnt dit najaar'

Berg kondigde in april 2016 de film aan, die gaat over hoe de 28-jarige zangeres een wereldwijd icoon is geworden. Berg is geen onbekende van Rihanna, in 2012 maakte zij haar acteerdebuut in het door hem geregisseerde Battleship.

"Ik vind haar een buitengewone jonge vrouw. De film is een uitgebreid profiel over hoe ze haar bijzondere talent ontwikkelt. Het gaat over arbeidsethos, talent, geluk, druk en visie," aldus Berg in Rolling Stone. "Ze is echt een zeer interessante vrouw. Over ongeveer anderhalf á twee maanden kunnen we het resultaat laten zien."

Rihanna zelf is naar verluidt met regisseur Hiro Murai in Cuba bezig aan een filmproject genaamd 'Guava Island'. Op foto's van de set is onder meer Donald Glover te zien. Acteur en rapper Glover zal ook optreden bij Rihanna's aankomende Diamond Ball fondsenwervingconcert.