Recensieoverzicht Lowlands dag 1: Gorillaz 'stroef', boyband verrast

NRC

"Hiphop en elektronische dance zijn de smaakmakers van de eerste dag. De stijl is zonnig en dansbaar, bijvoorbeeld bij de soulvolle elektronica van George Fitzgerald; bij de virtuoze instrumentale dance van Nils Frahm; bij de romantische zang en omfloerste beats van het Franse duo The Blaze."

"Als hoofdact was Gorillaz een stroeve band. De muziek van zanger en muzikant Damon Albarn drijft op novelty-achtige vondsten - herhalingen, maffe effecten - die soms raak zijn, en soms blijven steken. Als zanger is de inmiddels doorleefd uitziende Albarn te zwak voor de ruimtelijke instrumentaties. Het werd pas feestelijk bij de gastoptredens, waaronder dat van De La Soul in Feel Good Inc., en van de excentriek klinkende, soms vals jubelende Peven Everett."

"Grootste verrassing op vrijdag, was het hiphopcollectief Brockhampton uit Texas. De twaalf - hier met zes man vertegenwoordigd - noemen zichzelf de 'beste boyband ter wereld', wat suggereert dat hier sprake is van een geconstrueerde groep, zoals One Direction. Vooral aantrekkelijk zijn hun uiteenlopende stemmen: gemeen als Eminem, lyrisch of schor - allemaal klinken ze anders. Een uur lang lieten ze de zaal kolken met hun echoënde beats en verrassende samenzang. Wellicht zijn ze precies dat: de beste 'boyband' ter wereld."

De Volkskrant

"Rolling Blackouts Coastal Fever is al vroeg op de dag zo'n band die meevoert met snerpende gitaarsongs. Wat een weelde ook, drie fel zingende gitaristen. Ook deze Australische band krijgt het publiek goed mee. Alweer tot lichte verbazing van de band zelf, die als beloning een in heerlijk gitaargedreun uitmondend nummer French Press speelt."

"De liefhebber van puntige gitaarliedjes spoedt zich dan onmiddellijk een tent verder voor de schreeuwpunk van het ook al Australische Amyl and the Sniffers. Veel energie, een innemend brullende Amyl, maar helaas wel erg weinig liedjes die blijven hangen. Al werkt dit blokje hakken wel weer prima als opmaat voor het zwaarmoedigere, maar zeer gedreven Protomartyr. Niet de meest vernieuwende, wel een van de meest meeslepende gitaarbands van het moment. Zo schiet Lowlands op de openingsdag al heen en weer tussen de popgenres. Het wordt een mooie jaargang."

OOR

Over De Jeugd van Tegenwoordig: "Hit na hit wordt op het afgeladen Alpha-veld afgevuurd, wat het publiek alleen maar verder ophitst. Wittewijnmuziek van laatste worp Luek is een vrij vervelend glijnummer dat de vaart ietwat uit de show haalt, maar dat is dan ook het enige smetje op een verder uiterst vermakelijk uurtje. We ontkomen niet aan de indruk dat De Jeugd dit soort gigashows inmiddels makkelijk op de automatische piloot kan doen, maar dat mag de pret niet drukken. Bij geen enkele niet-headlinende act staat het zo vol en gaat het zo los. De Jeugd Van Tegenwoordig en Lowlands blijft een goed huwelijk."

"Het contrast kan bijna niet groter; een klein uurtje na De Jeugd stapt The War On Drugs (Alpha, 19:15 uur) het podium op in de hoofdtent. Geen vlotte singles, maar langgerekte nummers met euforisch gitaarspel en hypnotiserende blazers. Maar de band is hier niet gekomen om de tent in een massale trance te wiegen, maar om een gelikte rockperformance te brengen. Wellicht is het het lome avondzonnetje, want de Alpha hoort het eerste half uur een beetje laf aan terwijl Adam Granduciel en co hun best doen om het meest recente album A Deeper Understanding aan de man te brengen."

Trouw

"Geen poppen of een groot scherm met animaties van waarachter de muzikanten optreden. Tegenwoordig speelt Gorillaz gewoon als band. (...) Eigenlijk is de band heel goed bezig. Dat zeskoppige soulkoortje op de achtergrond (inderdaad, het korte Aretha-eerbetoon was onvermijdelijk) is fantastisch. Die band, de blazers, de vele gastzangers zoals de rappers van De La Soul, soulzanger Peven Everett, rapper Lil Simz: het is een spetterende mix."

"Maar dat kan allemaal niet verhullen dat veel van die hoekige pop van Gorillaz eigenlijk helemaal niet zo goed is. Tomorrow Comes Today, Feelgood Inc., Dirty Harry - ja, fantastische nummers. Maar al dat nieuwe materiaal komt niet echt uit de verf."

3 voor 12

"De hiphoptitanen van De La Soul mogen de Alpha openen op de eerste Lowlands-dag. (...) Het drietal heeft een band van wel negen man achter zich, die het warme, funky fundament onder De La Souls hits nog vetter aanzet. Posdnuos, Trugoy en Maseo nemen Lowlands niet alleen mee terug naar de jaren negentig, de hoogtijdagen van wat inmiddels 'classic hiphop' genoemd wordt. We gaan ook nog een stukkie verder terug in de tijd, naar soul en funk, met blazers, bongo's, dwarsfluiten en van die windklokken die zachtjes rinkelen als je er een drumstok langs strijkt."

"Een show van The Wombats is als een snelle hap budgetpasta bij de ArmadiLLow: functioneel, maar een half uur later weet je al niet meer wat je hebt geconsumeerd. (...) Bruikbaar vulsel voor de middag van de Alpha dus: ze zijn routineus genoeg om zo'n grote tent aan te kunnen, hebben de sound die erbij past en genoeg songs om het veld aardig vol te trekken. De strandballen vliegen weelderig door de lucht, iemand gooit een toiletrol, een ander zelfs een flinke hand confetti. Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk is er natuurlijk geen fuck aan."

