Eerste vrouwelijke Franse artiest met nummer 1-hit sinds 1961

Nummer 1-singles in de Franse taal zijn sowieso zeldzaam in Nederland. In 1974 was de Griekse zangeres Vicky Leandros de laatste vrouwelijke artiest met een Franstalige nummer 1-hit. De meest recente Franstalige topper was Alors on danse van de Belgische zanger Stromae in 2010.

Aya Nakamura (23) is een Franse r&b-zangeres van Malinese afkomst. Haar pseudoniem Nakamura (haar echte achternaam is Danioko) is vernoemd naar een karakter uit de sciencefictionserie Heroes: Hiro Nakamura.