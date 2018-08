'Familie Aretha Franklin wil openbaar afscheid in museum Detroit'

Het wordt vermoedelijk een grote openbare herdenking waar vrienden en fans afscheid kunnen nemen van Franklin, vertellen bronnen rond de familie aan de entertainmentsite TMZ. Een datum is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de 'Queen of Soul' in het museum opgebaard komt te liggen. Het gebouw is als locatie gekozen, omdat een gewone kerk te weinig plek biedt voor alle mensen die bij de bijeenkomst aanwezig willen zijn.

Er worden vele duizenden geïnteresseerden verwacht. Franklin bezocht het museum regelmatig.

Rosa Parks werd ook in museum herdacht

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een afscheidsdienst in het museum plaatsvindt. In 2005 organiseerde de familie van burgerrechtenactivisten Rosa Parks ook een memorial op deze locatie.

Parks werd wereldberoemd toen zij in 1955 weigerde haar zitplaats in een bus aan een blanke passagier af te staan. Deze daad van verzet leidde in heel Amerika tot protesten tegen de behandeling van Afro-Amerikanen.

Franklin was een van beste zangeressen aller tijden

Franklin overleed donderdag op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Tot haar grootste hits behoren onder meer Respect, I Say a Little Prayer, Chain of Fools, Think en I Knew You Were Waiting (For Me).

Gedurende haar indrukwekkende loopbaan won de domineesdochter uit Memphis onder meer achttien Grammy's. Ze was in 1987 de eerste vrouw die een plek in de Rock & Roll Hall of Fame kreeg. Op de ranglijst van beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone staat Franklin op de eerste plek.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!