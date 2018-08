Reacties op overlijden Aretha Franklin: 'We zullen je missen'

Op sociale media kwamen talloze berichten van artiesten en andere prominenten voorbij waarin zij de zangeres eren.

Zangeres Barbra Streisand deelde een foto van haar en Franklin: "Het is lastig om een wereld zonder haar voor te stellen."

Zanger Elton John vertelt in een reactie aan NBC dat de stem van Franklin "uniek" is en haar pianospel "ondergewaardeerd". "De hele wereld zal haar missen, maar zal altijd kunnen blijven genieten van de muziek die zij gemaakt heeft."



Franklin, die al jaren streed tegen kanker, trad in november voor het laatst op tijdens een benefietconcert van John. "Ze was duidelijk niet in orde, en ik vroeg me af of ze wel kon optreden. Maar Aretha deed het, ze deed het geweldig. Ze zong en speelde magnifiek, iedereen was in tranen."

'In haar stem konden we geschiedenis VS voelen'

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben ook gereageerd op het overlijden van Franklin. "In haar stem konden we de geschiedenis van de VS voelen - onze kracht en pijn, de donkerte en het licht, onze zoektocht naar verlossing en ons respect waar we zo hard voor moesten vechten. Ze heeft ons geholpen ons meer verbonden met elkaar te voelen, onze hoop vergroot, ons menselijker gemaakt. En soms hielp ze ons alles vergeten en liet ze ons dansen."

Mariah Carey deelde ooit het podium met Franklin. Ze zongen toen het nummer Chain of Fools. "De beste zangeres en muzikant die ik gekend heb. De kracht van je stem in de muziek en in de burgerrechten hebben voor mij en anderen een deur geopend."

Oprah Winfrey had Franklin ooit te gast in haar talkshow. "We zullen je missen Queen", twittert de presentator.

"Ik kan geen dag in mijn leven herinneren waarin de stem en muziek van Aretha mijn hart niet vulde", schrijft zangeres Adele. "Mijn hart is gebroken omdat ze er niet meer is. Wat een vrouw."

Sony Music, de platenmaatschappij waarbij Franklin een groot deel van haar muziek uitbracht, heeft ook haar medeleven betuigd. "Franklin was een van de meest iconische stemmen in de muziekgeschiedenis en een briljant artiest. Gedurende haar decennialange carrière, waarvan veel jaren bij Sony Music, heeft ze ontelbare artiesten en fans geïnspireerd."

Muziekproducent Quincy Jones maakte met Franklin in 1973 het album Hey now hey. "Aretha heeft de standaard gezet waarmee elke vrouwelijke artiest vergeleken werd en zal worden. Dat deed ze met de professionaliteit, klasse, gratie en nederigheid zoals alleen een echte queen kan doen."

Justin Timberlake heeft ooit met Franklin gezongen. Van dat optreden deelt hij donderdag een foto. "Dit is het gezicht van een jonge man die niet kon geloven dat hij écht aan het zingen was met de beste aller tijden."

"Nu moeten we je missen", schrijft Waylon als reactie op het overlijden van Franklin. "Probeer je voor te stellen wat we allemaal zouden hebben gemist als zij er niet geweest zou zijn."

Ook radio-dj Gerard Ekdom, groot bewonderaar van Franklin, zal haar missen. "De wereld is haar allerbeste zangeres ooit kwijtgeraakt."

Zanger en voormalig Beatles-lid Paul McCartney, net als Franklin 76 jaar oud, staat stil bij het "prachtige leven" van de zangeres. "The Queen of our souls, die ons vele, vele jaren heeft geïnspireerd."