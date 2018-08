The War On Drugs geeft in december optreden in Ziggo Dome

The War On Drugs stond eerder eerder al op Nederlandse festivals als Best Kept Secret (2014) en Down The Rabbit Hole (2015).

Ook traden ze op in Paradiso en verkochten ze twee keer AFAS Live in Amsterdam uit. De show in de Ziggo Dome wordt hun grootste soloshow in Nederland.

The War On Drugs brak in 2014 definitief door met hun succesalbum Lost In The Dream, waarop hits als Red Eyes, Under The Pressure en An Ocean In Between The Waves stonden.

Vorig jaar verscheen de langverwachte opvolger A Deeper Understanding.