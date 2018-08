Jan Smit niet bang dat zijn succes na twintig jaar ophoudt

"Weet je, ik heb alles al meegemaakt en de successen gepakt", vertelt Smit woensdag aan Privé. "Mijn bucketlist heb ik wat betreft mijn carrière al overschreden. In al die jaren heb ik zo veel meegemaakt, meer dan ik ooit heb durven dromen."

In een eerder interview vertelde de zanger dat hij op zijn veertigste wil stoppen. Hij staat nog steeds achter dat standpunt. "Ik wil op een hoogtepunt stoppen, dat is erg belangrijk voor mij. Het lijkt me vreselijk dat iedereen denkt dat je beter kunt stoppen, maar dat je dat zelf nog niet doorhebt."

"Twee jaar geleden ben ik met Klubbb3 (een schlagertrio bestaande uit Smit, de Belg Christoff De Bolle en de Duiter Florian Silbereisen, red.) begonnen, dat is zoiets groots aan het worden, en we zitten nog pas aan het begin."

"Christoff en Florian roepen al dat ik nog lang niet mag stoppen, want dan valt de band uit elkaar, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Je moet oppassen als je alles hebt meegemaakt, dat alles wat volgt alleen maar minder lijkt. Behalve het plezier, want nog steeds sta ik met de grootste lol op een podium."