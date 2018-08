Mount Eerie brengt in Utrecht opgenomen livealbum uit

De opnames kwamen tot stand tijdens het festival Le Guess Who?, dat vorig jaar november in en rondom TivoliVredenburg georganiseerd werd.

Achter Mount Eerie gaat de Amerikaanse singer-songwriter Phil Elverum schuil. In 2017 verscheen ook zijn album A Crow Looked At Me, waarin Elverum het over het vroege overlijden van zijn vrouw - en de invloed daarvan op hem en hun dochtertje - heeft.

De plaat kreeg veel goede kritieken van onder meer de New York Times. Toonaangevende muziekwebsites als Pitchfork, Stereogum en Exclaim! noemden A Crow Looked At Me een van de beste albums van het jaar.

In 2018 verscheen het album Now Only. Op (after) staan onder meer vroege uitvoeringen van nummers die op Now Only staan.