Phil Collins wist niet of mensen nog op hem zaten te wachten

"Ik wist gewoon niet of ik nog een publiek zou hebben", bekent de 67-jarige Collins aan Rolling Stone. Hij is vorig jaar aan zijn Not Dead Yet Tour begonnen. Zijn vorige tour, The First Final Farewell Tour, vond plaats in 2004 en 2005.

Een paar jaar geleden besloot Collins al zijn soloalbums opnieuw in luxe versies uit te geven. Toen dat werk goed werd ontvangen, durfde de muzikant een tournee wel aan. "Zoals je weet, ben ik nooit de lieveling geweest van recensenten. Maar opeens werd mijn werk op een andere manier bekeken en daardoor had ik meer zelfvertrouwen."

Kaarten voor zijn shows in Europa gingen ongeveer een jaar geleden in de verkoop. "Ik was te gast bij een radioshow in Londen en na de reclame waren de concerten al uitverkocht. Toen dacht ik: 'Oh mijn God, nu moet ik iets groots gaan neerzetten.'"

Collins zit tijdens concert de hele avond op een stoel

Ook in de Verenigde Staten, waar Collins vanaf oktober gaat toeren, was nog genoeg belangstelling. Verder sluit de zanger niet uit dat hij met een nieuw album komt. "Ik maak aantekeningen en heb ideeën voor liedjes. Ik bewaar het allemaal en op een dag ga ik er iets mee doen."

Collins zei aan het einde van zijn tournee in 2010 dat hij met pensioen zou gaan, maar in 2014 klom hij toch weer het podium op. Sindsdien trad hij sporadisch op.

Tijdens zijn huidige tournee zit hij vanwege gezondheidsproblemen de hele avond op een stoel. Hij hield een verlamde rechtervoet over aan een rugoperatie. "Ik kan niet meer dan 2,5 uur staan zonder echt pijn te lijden."