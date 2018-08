'Soullegende Aretha Franklin (76) heeft kanker en ligt op sterven'

Een journalist van de lokale Amerikaanse nieuwszender WDIV TV, naar eigen zeggen een goede vriend van Franklin, heeft het nieuws van haar familieleden vernomen.

De 76-jarige Franklin lijdt sinds 2010 aan alvleesklierkanker. Familieleden van de zangeres zouden zich rondom haar sterfbed hebben verzameld om afscheid te nemen, vertelt een ingewijde aan entertainmentsite TMZ.

In 2015 gaf de zangeres nog een optreden als eerbetoon aan Carole King. Ze zong toen haar hit You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dat nummer roerde de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama tot tranen toe. Later trad ze in het Witte Huis nog eens op voor Obama en zijn familie.

In de afgelopen jaren moest ze meerdere keren concerten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen. Begin februari kondigde ze aan met pensioen te gaan en geen nieuwe muziek meer te maken.

De domineesdochter uit Memphis scoorde hits met Respect, I Say a Little Prayer en I Knew You Were Waiting (For Me). Gedurende haar indrukwekkende loopbaan won ze onder meer achttien Grammy's. Ze was in 1987 de eerste vrouw die een plek kreeg in de Rock & Roll Hall of Fame.