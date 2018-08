Legendarische soulzangeres Aretha Franklin (76) overleden

Bekijk de reacties op het overlijden van Aretha Franklin in ons liveblog

Tot haar grootste hits behoren onder meer Respect, I Say a Little Prayer, Chain of Fools, Think en I Knew You Were Waiting (For Me).

De domineesdochter uit Memphis won onder meer achttien Grammy's gedurende haar indrukwekkende loopbaan. Ze was in 1987 de eerste vrouw die een plek kreeg in de Rock & Roll Hall of Fame.

Op de ranglijst van beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone, staat Franklin op de eerste plek. "Aretha is een geschenk van God", schreef het muziektijdschrift in 2010. "Zij is de reden waarom vrouwen willen zingen."

Vanaf haar tiende zingt ze alleen

Vanaf tienjarige leeftijd staat Franklin al alleen op het podium te zingen. Op haar veertiende reist ze rond om in verschillende kerken op te treden.

Haar vader, op dat moment een redelijk populaire zanger in de geloofsgemeenschap, fungeert als haar manager. Franklin krijgt op haar twaalfde, veertiende en zeventiende een kind. Familieleden bekommeren zich om haar drie kinderen.

Franklin bevalt voor de derde keer

De carrière van Franklin begint pas echt een hoge vlucht te nemen als ze in 1960 een contract bij de Amerikaanse platenmaatschappij Columbia tekent. Niet veel later verschijnt het door haar gezongen Today I sing the Blues. In de daaropvolgende drie jaar worden drie albums van haar uitgebracht.

Ook in het begin van de jaren zeventig blijft Franklin succes op succes stapelen. Maar terwijl de jaren tachtig in zicht raken, verliest de zangeres grip op haar populariteit. In 1979 besluit de artiest Atlantic te verlaten en zich bij Arista aan te sluiten.

Wat daarna volgt, zijn wisselende successen. Zo flopt haar album What You See Is What You Sweat in 1989, maar krijgt ze in 2003 een Grammy voor haar nummer Wonderful. Ook treedt ze in 2009 op tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Barack Obama.

Respect wordt strijdlied van Black Power

Franklin speelt gedurende haar leven een belangrijke rol binnen de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Als haar versie van Respect in april 1967 verschijnt, dreigt de VS verscheurd te raken door de vele protesten tegen de Vietnamoorlog, raciale onlusten en de feministische strijd. Respect wordt het strijdlied van de politieke beweging Black Power.

Vele andere nummers van Franklin hebben hetzelfde effect. "In zwarte buurten en witte universiteiten slaan haar hits als kanonskogels in en verscheuren ze het gepolijste voorkomen van de Motown-sound. Een krachtige, nieuwe stem die tot de hemel reikte en tegelijkertijd alles naar zich toetrok", schreef Gerri Hirshey over Franklin in het boek Nowhere to Run: The Story of Soul Music.

Zangeres gaat in 2017 met pensioen

In februari 2017 maakt Franklin bekend met pensioen te gaan. De zangeres wil meer tijd vrijmaken voor haar kleinkinderen. "Dit was het", zo citeert ze Michael Jackson toen hij zijn afscheid aankondigde. Ze wil na haar pensioen nog een paar concerten geven, maar moet er een aantal afzeggen vanwege gezondheidsredenen.

Franklin vecht tijdens haar leven tegen nicotine- en alcoholverslavingen en kampt jarenlang met overgewicht. In 2010 wordt bij de zangeres een tumor verwijderd. Daarna wordt Franklin nooit meer echt de oude. Op 7 november 2017 zingt ze voor het laatst in het openbaar. Dit doet ze in een kathedraal in New York. Haar zangcarrière eindigt daarmee waar deze is begonnen.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Franklin in een hospice op sterven lag. Volgens haar familie ging op dat moment haar gezondheid hard achteruit.

'Haar liefde kende geen grenzen'

In een verklaring laat de familie weten te rouwen om het verlies van "de matriarch en de rots van de familie". "In een van de donkerste momenten van ons leven zijn we niet in staat de juiste woorden te vinden om de pijn in ons hart uit te drukken", stellen de nabestaanden. Volgens hen kende de liefde van Franklin voor haar kinderen, kleinkinderen, nichten en neven "geen grenzen".

"We zijn diep geraakt door het ongelooflijke aantal steunbetuigingen dat we hebben gekregen van goede vrienden, supporters en fans van over de hele wereld. Bedankt voor het medeleven en de gebeden", zegt de familie. "We hebben jullie liefde voor Aretha gevoeld. Dat haar nalatenschap blijft voortleven, geeft ons troost."

De nabestaanden vragen om privacy "in deze moeilijke tijd". Binnen een paar dagen willen ze meer duidelijkheid over de uitvaart verschaffen.