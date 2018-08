Hit van The Plain White T's vormt basis nieuwe televisieserie

De band is momenteel met productiemaatschappijen bezig met het ontwikkelen van een romantische dramaserie die wordt omschreven als een "tijdloos sprookje dat het verhaal uit het liedje verder zal belichten", meldt The Hollywood Reporter.

Hey there Delilah gaat over beginnende singer-songwriter die een New Yorkse studente leert kennen en haar op die avond belooft dat hij een liedje voor haar gaat schrijven. In het liedje beschrijft de artiest dat hij hoopt dat ze elkaar weer zullen ontmoeten.

Tom Higgenson, de frontman van de band, schreef het nummer destijds voor de atlete Delilah DiCrescenzo, aan wie hij door een wederzijdse vriend werd voorgesteld. Hij zei tegen haar dat hij "haar het mooiste meisje vond dat hij ooit had gezien" en blufte dat hij een liedje over haar had geschreven.

Hey there Delilah was ook in Nederland grote hit

"Ik vind het geweldig de mogelijkheid te hebben om een nieuwe generatie de kans te geven een band met het liedje te ontwikkelen", aldus Higgenson over de komst van de serie.

Het nummer bleef in Amerika 35 weken lang in de Billboard Hot 100 staan, waarvan enkele weken op de eerste plaats. De hit werd ook genomineerd voor twee Grammy-awards.

In Nederland stond Hey there Delilah twintig weken in de Top 40 en sinds 2009 is het nummer terug te vinden in de NPO Radio 2 Top 2000.