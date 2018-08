The Prodigy weigerde nummer te lenen aan illusionist David Copperfield

"Hij (Copperfield, red.) zei me dat hij Smack My Bitch Up goed vond. Dat verbaasde me niks. Hij wilde onze song gebruiken voor één van zijn shows, maar ik heb nee gezegd", zegt The Prodigy-frontman Liam Howlett in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Howlett keek niet op van Copperfields keuze voor het in 1996 verschenen nummer, omdat de 61-jarige Amerikaan meerdere malen door vrouwen is aangeklaagd wegens mishandeling.

Copperfield was vooral in de jaren negentig immens populair. Toen had hij ook een lange relatie met het Duitse model Claudia Schiffer (foto).

'Alleen als ik in geldnood zat'

In het interview laat Howlett ook weten dat The Prodigy waarschijnlijk nooit een ouder album integraal zal spelen tijdens een optreden.

Veel bands die in de jaren negentig zijn ontstaan, reizen op dit moment met zogeheten albumtournees de wereld over.

"Ik zou zoiets alleen doen als ik echt in geldnood zat. The Prodigy kijkt alleen vooruit. In de studio sleutel ik soms aan oude tracks, maar een volledige oude plaat live brengen? Ik zou me steendood vervelen."