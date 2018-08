Nieuw album Kovacs is dankzij therapie een stuk positiever

"Ik heb een turbulente jeugd gehad. Het schrijven van nummers was een soort therapie, een uitlaatklep. Daardoor hebben de nummers op mijn eerste album een donkere ondertoon. De afgelopen drie jaar heb ik heel hard aan mezelf gewerkt. Ik ben in therapie gegaan en heb daardoor dingen van vroeger kunnen verwerken. Dat hoor je terug. Het is een heel eerlijk album geworden waarin ik heel open ben", zegt de 28-jarige artiest in een interview in Viva.

Kovacs, die onder meer op grote festivals als Sziget, Werchter en Glastonbury stond, heeft tijdens het werken aan haar nieuwe album veel over zichzelf geleerd.

"Het nummer Mama & Papa, bijvoorbeeld, is heel emotioneel. (…) Het is eigenlijk een vervolg op het nummer Fool Like You, dat op mijn eerste album staat en waarin ik zing over mijn biologische vader die ik niet kende. Maanden daarna nam hij plotseling contact op via Facebook. Ik heb hem twee keer ontmoet en daarna het contact weer verbroken. Hij bleek namelijk erg gelovig. Daar is niks mis mee, maar hij probeerde mij het geloof ook op te leggen."

Om Cheap Smell te laten horen, zal Kovacs vanaf september een tournee starten die haar via Nederland naar Parijs, Wenen, Oekraïne, Litouwen en Rusland zal leiden.