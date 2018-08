Zangeres Shary-An wil graag 'smerige, dikke hit scoren'

"Ik zou inderdaad weleens zo'n smerige, dikke hit willen scoren", bekent Nivillac, die in 2010 bekendheid verwierf als halve finalist in de eerste editie van The Voice of Holland, in het AD.

"Je bent zo groot als je laatste hit, hè. Alleen Read my book en Never played the bass haalden de Top 40. Weet je, zo'n hit moet gewoon vallen. Het is zo'n moeilijke scene."

De 26-jarige zangeres werkt aan een single binnen een heel ander genre dan mensen van haar gewend zijn. "Met kerst ga ik een vette ballad droppen: You. Ik hoop mensen ermee te verrassen, want ik ben toch vooral bekend van het swingende werk."

Nivillac schreef het nummer voor haar vriendin Nena (23).

Nena laat me zijn wie ik ben, ze wil me niet veranderen. "In You zing ik dat ik bij haar alles durf en alles aankan. Ik ben bang voor water, want ik ben als kind ooit bijna verdronken, in Spanje. Dankzij Nena durf ik in de zee te springen, terwijl ik niet eens een zwemdiploma heb."