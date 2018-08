Boy George en Culture Club brengen eerste nummer in twintig jaar uit

Het gaat om de single Let Somebody Love You, die ook te vinden is op het nieuwe album van Boy George en Culture Club. De nieuwe plaat, waarop elf nummers staan, verschijnt 26 oktober.

Let Somebody Love You werd al eens opgevoerd tijdens liveshows, maar het reggaenummer werd niet eerder uitgebracht.

Eind dit jaar komt Boy George met Culture Club naar Amsterdam voor een optreden in AFAS Live. Het concert maakt deel uit van de comebacktour van de groep, die hits scoorde als Karma Chameleon en Do You Really Want To Hurt Me.