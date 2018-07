Rapper J. Cole neemt Jaden Smith mee op tournee

De KOD (Kill Our Demons) Tour begint volgende week donderdag in Miami en eindigt op 10 oktober in Boston.

De twintigjarige Smith, de zoon van acteur en rapper Will Smith en actrice Jada Pinkett Smith, bracht eind vorig jaar zijn debuutalbum SYRE uit. Hij werkte voor de plaat samen met ASAP Rocky en Raury.

Smith is naast muzikant ook acteur. Met zijn vader was hij te zien in The Pursuit of Happyness en After Earth. Ook had hij een rol in de remake van The Karate Kid.