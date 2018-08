Dionne Slagter overwon podiumangst dankzij It Takes 2

"Ik kreeg weer zin om te zingen en voelde me zo vrij als ik me als kind had gevoeld", vertelt Slagter aan VIVA . "It Takes 2 kwam precies op het juiste moment, omdat ik nog één ding moest aanpakken: mijn podiumvrees. Die grote schop onder m'n kont had ik echt even nodig."

De 28-jarige Slagter zong als kind veel en ging naar de Herman Brood Academie, maar maakte haar studie niet af. Toen ze in die tijd meedeed aan Popstars, had ze last van een eetstoornis.

Ze liet zich behandelen door de voormalige presentator en verslavingsdeskundige Keith Bakker. Hij raadde haar aan op zoek te gaan naar een vervanging voor haar eetobsessie. Hij vertelde dat ze haar wilskracht om zichzelf uit te hongeren ook kon inzetten voor iets positiefs.

"We moesten een zinnetje opschrijven in een schrift. Het mijne was: 'Ik zal de beste zangeres worden binnen mijn capaciteiten.'"