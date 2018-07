Hodor-acteur krijgt nog steeds dj-optredens door Game of Thrones

"Sinds Hodor sta ik in veel grotere zalen. In het begin kwamen de mensen vooral om Hodor live te zien, maar dat is aan het veranderen", zegt Nairn in een interview met de Belgische krant De Standaard.

Nairn draaide afgelopen weekend ook op het populaire festival Tomorrowland in de Belgische plaats Boom en maakt sinds enige tijd ook eigen muziek en remixen.

"Ik draai graag actuele muziek in mijn sets, met twee of drie heel oude nummers ertussen. Je moet er niet te veel achter zoeken: ik wil dat het publiek gaat zweten, dat ze een beetje vergeten dat ik ook acteur ben."

'Beste gevoel'

De 42-jarige Nairn is weliswaar niet meer te zien in Game of Thrones, maar hij organiseerde ooit nog wel de feestreeks Rave of Thrones. Bezoekers verkleedden zich als personages uit de serie. De acteur is nog steeds een veelgevraagde artiest.

"Dj'en is het beste gevoel in de hele wereld. Ben ik enthousiast over een nummer, dan draai ik het. Als het publiek dan enthousiast reageert; dat is nergens mee te vergelijken. Oké, het is wel een heel druk leven. Ik ben echt overal ter wereld geweest, van Australië tot Afrika en Alaska. Soms mis ik mijn familie en mijn dieren wel."