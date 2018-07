Goo Goo Dolls denken niet dat er ooit een 'tweede Iris' komt

De band werd opgericht in 1986 en treedt dus al meer dan dertig jaar op. "Ik ben trots dat we al zo lang samen zijn en in die tijd veertien hits hebben gescoord", zegt de 52-jarige Rzeznik in gesprek met NU.nl.

De bandleden hadden dertig jaar geleden niet verwacht dat ze nu nog muziek zouden maken. "Ik dacht dat we inmiddels dood zouden zijn", grapt de leadzanger en mede-oprichter van de Goo Goo Dolls. "Nee, maar serieus: we braken pas na tien jaar door. We moesten echt hard werken voor een beetje succes."

In 1995 begon het grote succes voor de Goo Goo Dolls in Amerika met hun vijfde album A Boy Named Goo. Na het uitbrengen van hun single Name begon het echte commerciële succes en dat leidde ertoe dat ze bij platenmaatschappij Warner Bros tekenden. Het album Dizzy Up the Girl kwam in 1998 op dat label uit en bevatte ook de hit Iris, dat de band maakte voor de soundtrack van de hitfilm City of Angels met Meg Ryan en Nicolas Cage. In Nederland belandde de single op nummer acht in de top-40.

Tweede Iris

"Het was fantastisch om een tekst te kunnen schrijven waarmee mensen zich kunnen identificeren", zegt Rzeznik. Hij vindt het helemaal niet erg dat een groot deel van de mensen alleen Iris kent uit hun repertoire. "Over de hele wereld zingt het publiek mee, geweldig toch? Andere artiesten die ik ken hebben soms een hekel aan het nummer dat ervoor gezorgd heeft dat zij nu een huis in Malibu kunnen betalen. Hoe kun je het liedje haten waardoor je miljonair bent geworden?"

Ondanks het grote succes denkt de zanger niet dat er ooit nog een 'nieuwe Iris' komt. "Als ik nu zou proberen zo'n nummer te schrijven, zou dat niet oprecht zijn. Er komt nooit een volgende Iris, hell no."

Drank en meisje

De zanger merkte dat mensen hem en zijn bandleden anders behandelden toen zij beroemder werden. "Wijzelf veranderden niet, maar veel mensen, onder wie ook een hoop vrienden, gingen ineens anders tegen ons doen. Sommigen waren oprecht blij dat we zo'n succes hadden, anderen gingen ineens hatelijk doen en beweerden dat wij veranderd waren omdat we zo graag beroemd wilden worden. De grootste misvatting die er bestaat over artiesten, trouwens. Nou, als ik dat echt zo graag wilde, was ik wel meer veranderd."

Toch zijn bepaalde dingen nu wel heel anders in vergelijking met de beginjaren van de band, vertelt hij. "Toen waren we in de twintig en waarschijnlijk ook een stukje wilder. Je bent nog echt een jongen. Je drinkt zo veel als je kunt en probeert zo veel meisjes te krijgen als mogelijk is. Nu leiden we een saai leven in vergelijking met toen", lacht Rzeznik.

"Nou ja, een beetje saaier dan. We hebben in vergelijking met de meeste leeftijdsgenoten natuurlijk best een boeiend leven. We reizen de wereld rond en maken muziek waar we van kunnen rondkomen, hoe goed kun je het hebben?"

Het feit dat hun privéleven er inmiddels een stuk rustiger uitziet, draagt bij aan het feit dat ze het bandleven nog goed kunnen volhouden. "Als we thuiskomen is er geen drank, geen drugs, we hoeven geen vrouwen achterna. Het is best een simpel leventje", lacht de frontman, die getrouwd is met Melina en een dochtertje van een jaar heeft.

"Een kind kan je heel goed laten beseffen dat je echt niet zo belangrijk bent. Als mijn dochter de kamer binnenloopt, steelt ze gelijk de show. "