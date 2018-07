Koor dat zong bij bruiloft prins Harry en Meghan krijgt platencontract

The Kingdom Choir, dat op 19 mei Stand By Me zong voor het pasgetrouwde stel, heeft een platencontract getekend bij Sony Music UK. Dat meldt de BBC.

Dankzij de bruiloft van Harry en Markle werd The Kingdom Choir wereldberoemd. Zo'n 1,9 miljard mensen volgden de trouwerij op televisie en zagen het koor dus optreden. Vóór 19 mei bestond het grootste publiek van The Kingdom Choir uit zo'n tweehonderd man.

Ook na de bruiloft van de hertog en hertogin van Sussex was er veel interesse voor het optreden van The Kingdom Choir. De beelden van Stand By Me werden op YouTube al ruim drie miljoen keer bekeken.

"Het koor is verrukt over wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd", reageerde dirigente Karen Gibson op het tekenen van het platencontract. "Het was een achtbaan, maar we zouden het niet anders willen. Eerst de eer om te mogen zingen tijdens de royal wedding en nu opwinding van een contract bij Sony."