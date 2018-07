Cher heeft album met ABBA-covers opgenomen

De zangeres vertelt in een interview met Today dat ze, in navolging van de nummers die ze opnam voor de musicalkomedie waarin veel ABBA-liedjes gezongen worden, een volledig album met nummers van de Zweedse popband gemaakt heeft.

"Nadat ik Fernando (de ABBA-hit die al door de filmmaatschappij is uitgebracht, red.) opnam, dacht ik dat het heel leuk zou zijn om een complete cd op te nemen met ABBA-liedjes", vertelt de actrice. "Dus dat heb ik ook gedaan."

Volgens Cher, die in Mamma Mia! Here We Go Again de moeder van het personage van Meryl Streep speelt, wordt het album niet wat mensen ervan verwachten. "Het is niet wat je verwacht wanneer je aan ABBA denkt. Ik heb het op een heel andere manier gedaan."

Eerder onthulde Cher al dat ze waarschijnlijk in september een nieuw album uitbrengt. Het is onduidelijk of dit het ABBA-album wordt. De nieuwe nog titelloze plaat wordt Chers 26e studioalbum en de eerste sinds Closer To The Truth uit 2013.