Recensieoverzicht North Sea Jazz: Chaka Khan en N.E.R.D indrukwekkend

"Schneiders openingsconcert met het eigenzinnige Noorse ensemble Denada blonk uit in fijnzinnigheid. Vooral in de manier waarop elk instrument subtiel een plaats kreeg in het groepsgeluid en hoe tijdens solo's ieder orkestlid onmisbaar bleek in het geheel. Die aanpak past bij wat Schneider zei over haar laatste plaat The Thompson Fields, een ode aan het Amerikaanse platteland waar volop wordt samengewerkt en gedeeld."

"Een hoogtepunt was het gelegenheidstreffen van gitarist Bill Frisell en rietblazer John Surman. Op het laatste moment ter vervanging opgetrommeld, moest het duo het doen met een half uur repetitietijd op een hotelkamer. Het resulteerde in een indrukwekkend optreden dat tegelijkertijd een instructie in samenspelen werd: als je het beste uit de ander haalt, haal je het beste uit jezelf."

"Behalve Gregory Porter heeft de nieuwe lichting soul- en hiphopmuzikanten moeite met de Maaszaal, zeg maar het aloude Ahoy. Leon Bridges had de pech dat zijn optreden halverwege moest concurreren met dat van gitarist Nile Rodgers, die met Chic zijn beproefde kunstjes kwam vertonen. Tegen de luidkeels, in een steeds vollere Nile-zaal, meegebrulde medley van al zijn nummer 1-hits Le Freak, Good Times, Get Lucky en We Are Family konden de breekbare soulliedjes van Bridges zaterdag niet op."

"Eerlijk: Jett Rebel stond niet bovenaan ons verlanglijstje. Het aanbod aan internationale jazz- en soulgrootheden was er te groot voor. Maar dan hoor je zaterdag toevallig in een grote, bepaald niet volle Nile Jelte Tuinstra zeggen dat hij een liedje van Whitney Houston gaat zingen. Niet doen, denk je. Gelukkig doet Jett Rebel het wel. Hij zingt haar I Have Nothing loepzuiver en met overtuiging. Op het randje van kitsch, maar zo gedurfd en knap, dat we hard hebben geapplaudisseerd."

"We zagen een strak optreden van Snarky Puppy en het Metropole Orkest en daarna de mooie tweelingzussen Ibeyi, die vriend en vijand overrompelden met hun mooie meerstemmigheid. Shows van bluesman Gary Clark Jr. en soulpopster Emeli Sandé waren prima, maar niet bijzonder."

"Soulveterane Chaka Khan (65) moest haar optreden in 2015 halverwege staken wegens ziekte, maar nam gisteren (zondag, red.) revanche met een show met het Metropole Orkest waar de klasse aan alle kanten vanaf spatte. Soulcollega Aloe Blacc ging vervolgens geweldig voluit, terwijl de kleine Belgische Selah Sue het juist akoestisch aanpakte in de Amazon. Moe, maar voldaan kon zo aan het toetje van deze 43e editie begonnen worden: N.E.R.D. van Pharrell Williams."

"Op zaterdag is de Darling de hele dag ingeruimd voor nieuwe Britse jazz. Aan al die opgewonden verhalen daarover is niets overdreven, kan snel worden vastgesteld. Meteen al de eerste groep, Ezra Collective uit Londen, zet de toon met een overdonderend goed concert."

"In de sector soul en funk, sinds jaar en dag een zwaartepunt in het North Sea-programma, toont Anderson Paak zich zaterdagavond een gewiekst festivalbespeler. Heel subtiel is zijn muziek niet altijd, heel effectief wel. Verrassing: de gastbijlage van Ceelo Green, die op zondag een eigen optreden heeft."